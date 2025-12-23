Roma-Genoa intreccio di mercato | Pisilli cerca spazio la Roma pensa a Frendrup

Roma e Genoa sono al centro di discussioni di mercato per la sessione di gennaio. Pisilli cerca spazio in giallorosso, mentre la Roma valuta l’eventuale arrivo di Frendrup dal Genoa. Le trattative tra le due società si intensificano, aprendo un focus sulle esigenze di rafforzamento e sulle opportunità di scambio che potrebbero definire il mercato invernale.

L’asse Roma-Genoa si scalda in vista del mercato di gennaio e potrebbe trasformarsi in uno dei dossier più interessanti della sessione invernale. I due club, che si ritroveranno anche sul campo il 29 dicembre all’Olimpico, stanno infatti ragionando su un incastro che coinvolge due centrocampisti: Niccolò Pisilli e Morten Frendrup. Pisilli vuole minutaggio: il Genoa ci prova. Il Genoa ha messo nel mirino Niccolò Pisilli, talento del vivaio giallorosso che in questa stagione sta trovando poco spazio. Il centrocampista classe 2004, cresciuto a Trigoria e considerato un profilo di grande prospettiva, spinge per una soluzione che gli garantisca continuità e minuti veri, anche per non rallentare il percorso di crescita. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

