Dopo la sfida contro la Juventus, per la Roma arriva un’altra partita dal forte valore emotivo. All’Olimpico, contro il Genoa, ci sarà il ritorno di Daniele De Rossi nella Capitale da avversario. Un incrocio speciale per tutto l’ambiente giallorosso, che ritroverà il suo ex capitano in veste di avversario. Particolarmente significativo per Paulo Dybala, che lo scorso anno ha avuto De Rossi come allenatore: prima del match non mancherà un abbraccio tra i due, a conferma di un rapporto umano e professionale profondo. Già nel giorno dell’esonero, Dybala lo aveva salutato con parole sincere e profonde: «In questi mesi ci siamo trasmessi tante cose a livello sportivo e umano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dybala pronto a guidare l’attacco contro il Genoa: in Serie A non segna in casa da un anno

