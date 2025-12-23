Roma due poliziotti arrestati per rapina aggravata | si erano finti carabinieri per entrare nell' appartamento di una famiglia di nomadi

Due poliziotti sono stati arrestati a Roma con l'accusa di rapina aggravata. Si sarebbero spacciati per carabinieri per entrare in un appartamento di una famiglia nomade, minacciando e immobilizzando i presenti, tra cui minori. Durante l'episodio, avrebbero sottratto un bottino di circa 5.000 euro. L'indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli e l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

