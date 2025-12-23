Roma Dovbyk verso il rientro | Genoa nel mirino

Roma si prepara alla partita contro il Genoa, con l'attenzione rivolta anche alle condizioni di Artem Dovbyk, che potrebbe tornare a disposizione. La squadra biancoceleste mira a consolidare la posizione in classifica, valutando attentamente le scelte in vista di questa importante sfida. La presenza dell’attaccante ucraino potrebbe rappresentare un’ulteriore opzione per l’allenatore nel corso della partita.

La Roma guarda alla sfida contro il Genoa con una speranza in più: il possibile ritorno di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino è ormai vicino al recupero dopo uno stop rivelatosi più insidioso del previsto. La lesione al tendine del retto femorale sinistro sembrava alle spalle già due settimane fa, quando aveva ripreso ad allenarsi, ma un nuovo fastidio avvertito al momento della conclusione ha frenato nuovamente il percorso di rientro, come riporta Il Corriere dello Sport. Se nelle prossime ore le risposte fisiche saranno positive, Gasperini potrebbe prendere in considerazione l'idea di schierarlo titolare lunedì sera, affidandogli subito le chiavi dell'attacco.

Roma, Dovbyk alle prese con il rientro dall’infortunio: punta la Juve. Ma sullo sfondo c’è il mercato - Mancano due giorni alla sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus e in casa Roma si continua a monitorare con attenzione la situazione di Artem. tuttomercatoweb.com

Dovbyk, ora la Juventus è un miraggio: l’ucraino ha lavorato ancora a parte - Sono pochi i dubbi di formazione nella testa di Gian Piero Gasperini: sarà Celik ad arretrare in difesa sostituendo il partente Ndicka ... ilromanista.eu

#Roma, si riparte: #Dovbyk verso il rientro contro il #Genoa #ASRoma #ArtemDovbyk x.com

Dovbyk verso l’addio Non solo Ferguson: la Roma lavora anche sul futuro di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è ancora ai box per un problema muscolare (rientro previsto nel 2026) e il club giallorosso sta cercando una soluzione sul mercato. Dalla - facebook.com facebook

