Il calciomercato di fine 2025 segna importanti movimenti per Roma e Milan, entrambe impegnate nella corsa allo scudetto. Dopo recenti cambiamenti nella rosa, si registrano novità significative che potrebbero influenzare le rispettive stagioni. In questo contesto, le decisioni prese dai dirigenti e i trasferimenti in atto rappresentano elementi chiave per il prosieguo del campionato.

Calciomercato di fine 2025 particolarmente intenso per due formazioni di serie A: entrambe lottano per lo scudetto, cosa bolle in casa Roma e Milan. Il calciomercato di fine anno si preannuncia particolarmente acceso per due grandi protagoniste della Serie A, Roma e Milan, entrambe pienamente coinvolte nella corsa allo scudetto. In casa giallorossa l'obiettivo è chiaro: rinforzare una rosa già competitiva, messa a disposizione di Gasperini già in estate, senza alterarne gli equilibri. La dirigenza romanista lavora soprattutto su innesti mirati, con un occhio alla qualità a centrocampo e alla profondità offensiva.

© Cityrumors.it - Roma, doppio colpo per Gasp. E in casa Milan dichiarato il flop: va via dopo nemmeno mezza stagione

