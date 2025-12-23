Roma doppio colpo in attacco | Zirkzee più vicino Raspadori resta un obiettivo caldo

Roma punta a rafforzare il proprio attacco con due obiettivi principali: Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. La società si sta muovendo per migliorare la qualità del reparto offensivo, ritenuto finora il meno stabile della stagione. L’attenzione si concentra su questi nomi, con l’intento di rendere più competitivo il settore e rispondere alle esigenze della squadra.

La Roma ha deciso di cambiare passo. Il reparto offensivo, fin qui il meno continuo della stagione, è destinato a essere profondamente ritoccato e i nomi cerchiati in rosso dalla dirigenza sono due: Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. Due profili diversi, ma complementari, accomunati da un dettaglio non secondario: entrambi vedrebbero di buon grado l'approdo in giallorosso. A poco più di un anno dall'addio al Bologna e dal trasferimento al Manchester United, Zirkzee potrebbe tornare protagonista in Serie A. L'idea della Roma è chiara: affidare a Gian Piero Gasperini un centravanti capace di legare il gioco, occupare l'area e dare profondità a un attacco che finora ha faticato a trovare continuità.

