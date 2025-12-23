Roma doppio colpo in attacco | Zirkzee più vicino Raspadori resta un obiettivo caldo

Roma si prepara a rinforzare il reparto offensivo con due possibili acquisti. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da alcune difficoltà, la società ha puntato su Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori come obiettivi prioritari. La trattativa per il primo sembra più avanzata, mentre il secondo resta un’opzione ancora molto interessante. Questi interventi potrebbero contribuire a migliorare la solidità dell’attacco giallorosso nella seconda parte della stagione.

La Roma ha deciso di cambiare passo. Il reparto offensivo, fin qui il meno continuo della stagione, è destinato a essere profondamente ritoccato e i nomi cerchiati in rosso dalla dirigenza sono due: Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. Due profili diversi, ma complementari, accomunati da un dettaglio non secondario: entrambi vedrebbero di buon grado l'approdo in giallorosso. A poco più di un anno dall'addio al Bologna e dal trasferimento al Manchester United, Zirkzee potrebbe tornare protagonista in Serie A. L'idea della Roma è chiara: affidare a Gian Piero Gasperini un centravanti capace di legare il gioco, occupare l'area e dare profondità a un attacco che finora ha faticato a trovare continuità.

