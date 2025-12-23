C’è una domanda che quest’anno torna ogni domenica: perché la Roma, anche quando i risultati dicono una cosa, ogni tanto riparte col “falso 9”? E non si parla solo di Paulo Dybala “centravanti atipico”, ma anche di Tommaso Baldanzi usato da riferimento davanti quando manca la punta di ruolo. Dopo 16 giornate di Serie A (ultima giocata Juventus–Roma 2-1 ), la Roma ha 30 punti ed è in piena zona alta. Eppure, davanti, sembra sempre che manchi “qualcosa”: non a caso la società si sta muovendo sul mercato per aggiungere un’altra pedina offensiva, si parla con insistenza di profili come Zirkzee e Raspadori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma di Gasperini: falso 9 o centravanti vero? I numeri che accendono il dibattito

