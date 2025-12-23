Roma depositi e navette per lo spaccio | blitz anti-droga tra Malafede e Fidene

Nella giornata del 23 dicembre 2025, le forze dell’ordine di Roma hanno effettuato un’operazione che ha portato al sequestro di un deposito e di veicoli utilizzati per lo spaccio di droga tra le zone di Malafede e Fidene. L’intervento si inserisce in un’attività costante di contrasto alla criminalità, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e di smantellare reti di distribuzione illecite nella capitale.

Roma, 23 dicembre 2025 – Deposito e "navette" per la consegna: ennesimo maxi sequestro di droga nella Capitale della Polizia di Stato. È stato lo stano movimento di un'auto in marcia partita da uno stabile della borgata Malafede, in zona Fidene, a tradire i "gestori" di una filiera di spaccio neutralizzata dagli investigatori del Commissariato di P.S. Fidene. L'auto, infatti, è stata notata mentre, partendo dal target di origine, era in marcia pur con un pneumatico forato. Gli agenti, insospettiti, hanno quindi proceduto al controllo, imbattendosi in un abitacolo "intriso" di un odore acre, che non poteva sfuggire agli addetti ai lavori.

Roma, maxi blitz antidroga a Ostia: sgominata la centrale dello spaccio, 12 arresti e sequestri di cocaina e crack - L’indagine, partita nell’estate 2023, ha portato alla luce un’organizzazione familiare che gestiva la vendita di cocaina e crack giorno e notte a Ostia I carabinieri della compagnia di Ostia hanno ... affaritaliani.it

