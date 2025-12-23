Roma Capodarte 2026 | 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale
Una grande festa che animerà il primo giorno dell’anno in tutti i municipi di Roma, all’insegna della cultura, della musica e dei valori costituenti. Sì, perché questa edizione di Capodarte, in programma a Roma il primo gennaio 2026, sarà dedicato alla celebrazione dell’80esimo anniversario. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: L'Aquila Capitale della Cultura 2026, il programma ufficiale con 300 eventi in 300 giorni
Leggi anche: Pisa capitale del web. Via all’Internet Festival 13 location, oltre 100 eventi
Torna a Roma Capodarte Tanti Appuntamenti Sotto il Segno della Cultura a Roma e dintorni; Ripartono gli eventi culturali di Roma Capodarte 2026: la città torna a celebrare l’arte e la cultura.
Dalla Costituzione ai palchi, Roma celebra il nuovo anno con Capodarte - Roma a Capodanno tornerà ad animarsi con una maratona culturale diffusa con oltre 100 eventi, per la quasi totalità a ingresso gratuito, in tutti i quartieri, ispirati alla Costituente. ansa.it
A Capodanno a Roma oltre 100 eventi per gli 80 anni dell’Assemblea Costituente - Sarà dedicata agli 80 anni dell'Assemblea Costituente la quinta edizione di Roma Capodarte, la grande maratona culturale con cui la Capitale inaugura il nuovo anno. msn.com
Roma Capodarte 2026: l’arte apre l’anno nuovo tra musei, mostre e installazioni diffuse - A Capodanno Roma celebra gli 80 anni dell’Assemblea Costituente con una serie di iniziative culturali in tutta la città. msn.com
ROMA CAPODARTE 2026 | A TUTTA ROMA! OMAGGIO ALLA COSTITUENTE https://cavalierenews.it/popolari/32803/roma-capodarte-2026-a-tutta-roma-omaggio-alla-costituente.html - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.