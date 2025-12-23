Roma Capodarte 2026 | 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grande festa che animerà il primo giorno dell’anno in tutti i municipi di Roma, all’insegna della cultura, della musica e dei valori costituenti. Sì, perché questa edizione di Capodarte, in programma a Roma il primo gennaio 2026, sarà dedicato alla celebrazione dell’80esimo anniversario. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Torna a Roma Capodarte Tanti Appuntamenti Sotto il Segno della Cultura a Roma e dintorni; Ripartono gli eventi culturali di Roma Capodarte 2026: la città torna a celebrare l’arte e la cultura.

