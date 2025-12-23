Si avvicina un momento molto importante per la stagione della Roma, sia per quanto riguarda i prossimi risultati in campionato, sia per ciò che potrà regalare la finestra di calciomercato. Ad esprimersi sui giallorossi e sulle difficoltà offensive registrate nella prima parte di stagione è stato l’ex allenatore Fabio Capello, che ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Eh, senza il centravanti ance Gasperini ha avuto parecchi problemi, si fa fatica. La Roma ha giocato meglio il primo tempo, però ha sbagliato a insistere per vie centrali dove la Juve aveva recuperato Bremer”. Capello ha poi espresso il proprio parere anche sulle possibili mosse di mercato della Roma, con particolare attenzione sempre al reparto avanzato, dove i nomi principali sono quelli di Zirkzee, che resta il profilo in cima alla lista e che potrebbe concretizzarsi dopo un lungo corteggiamento, e di Raspadori, che potrebbe lasciare l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Capello promuove Zirkzee: “Mi piace tantissimo e sa giocare arretrato”

