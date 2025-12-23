Roma blindata per le feste di Natale | barriere dispositivo anti-drone e unità speciali

Per garantire la sicurezza durante le festività natalizie, Roma ha predisposto un piano che comprende barriere, sistemi anti-drone e unità specializzate. La Questura ha messo in atto queste misure per tutelare residenti e visitatori durante le celebrazioni di Natale 2025 e Capodanno, assicurando un ambiente controllato e sicuro in tutta la città.

Roma blindata per le feste di Natale: barriere, agenti a cavallo e massima attenzione nelle stazioni - Occhio vigile anche per i prossimi appuntamenti: dalla chiusura delle porte sante al c ... romatoday.it

Sicurezza a Roma, per Natale e fino all'Epifania più barriere anti-sfondamento nei luoghi affollati. Dieci eventi sotto esame - Il piano della Questura per i prossimi 14 giorni: chiuse le quattro Porte Sante, la cerimonia finale per il Giubileo e il concerto di Capodanno al Circo Massimo, a numero chiuso e con metal detector ... roma.corriere.it

