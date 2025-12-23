Roma blindata per le feste di Natale | barriere dispositivo anti-drone e unità speciali
Per garantire la sicurezza durante le festività natalizie, Roma ha predisposto un piano che comprende barriere, sistemi anti-drone e unità specializzate. La Questura ha messo in atto queste misure per tutelare residenti e visitatori durante le celebrazioni di Natale 2025 e Capodanno, assicurando un ambiente controllato e sicuro in tutta la città.
