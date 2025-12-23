Roma blindata per le feste di Natale | barriere agenti a cavallo e massima attenzione nelle stazioni

Occhi attenti ai principali punti di affluenza. Il piano di sicurezza a Roma, che si snoderà nelle prossime due settimane, prevede un'attenzione particolare agli eventi in programma, tra cui il concerto di Capodanno al Circo Massimo, la chiusura delle Porte Sante e i mercatini di Natale.Il piano. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Roma-Napoli, città blindata per il match: controlli ai caselli e nelle stazioni Leggi anche: Piano sicurezza per le feste a Roma, attenzione speciale su mercatini di Natale e ghetto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Napoli blindata per le feste; Attentato Bondi Beach, piazza Barberini blindata per l’accensione della Hanukkah; Natale blindato in Italia dopo l'attentato a Bondi Beach: vigilanza rafforzata per la comunità ebraica; Venezia blindata la notte di Natale, no a eventi e Dj-set vicino alle chiese. Sicurezza a Roma, per Natale e fino all'Epifania più barriere anti-sfondamento nei luoghi affollati. Dieci eventi sotto esame - Il piano della Questura per i prossimi 14 giorni: chiuse le quattro Porte Sante, la cerimonia finale per il Giubileo e il concerto di Capodanno al Circo Massimo, a numero chiuso e con metal detector ... roma.corriere.it

Natale e Santo Stefano a Roma tra concerti gratuiti, mostre e visite straordinarie: ecco tutti gli eventi - In questi due giorni, la Capitale si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico diffuso, nel quale ... msn.com

Natale 2025 a Roma: gli orari di metro, bus e tram il 24, 25 e 26 dicembre - Il 24, 25 e 26 dicembre 2025, Vigilia, Natale e Santo Stefano, ci saranno alcune modifiche agli orari di metro, tram e bus a Roma ... fanpage.it

