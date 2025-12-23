Roma al via la rivoluzione di gennaio | chi parte per fare posto a Zirkzee e Raspadori

A Roma si apre una nuova fase di mercato a gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e migliorare le prospettive in campionato. Le recenti prestazioni hanno evidenziato la necessità di interventi mirati per rafforzare il reparto offensivo e migliorare la competitività. La società, con l’arrivo di Zirkzee e Raspadori, punta a ottimizzare la rosa e a consolidare la posizione in classifica, in vista di obiettivi più ambiziosi.

Le ultime quattro partite di campionato della Roma – quelle contro Napoli, Cagliari, Como e Juventus – hanno reso ancora più evidente un concetto chiaro ai più da molto tempo: per tornare in Champions League e competere stabilmente ai vertici della classifica, la Roma deve muoversi in maniera decisa sul mercato. Un intervento necessario già a partire da gennaio 2026, quando si riaprirà per un mese la finestra invernale per il trasferimento dei calciatori. Il reparto destinato a subire la rivoluzione più profonda sarà inevitabilmente l’attacco, con il preciso obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini una squadra più imprevedibile, incisiva e orientata al gol. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, al via la rivoluzione di gennaio: chi parte per fare posto a Zirkzee e Raspadori Leggi anche: Roma, rivoluzione in attacco a gennaio: lunedì incontro per Raspadori Leggi anche: Manna: «Raspadori alla Roma? Non penso che lascerà l’Atletico. Mainoo? Dobbiamo aspettare di capire chi rientra a gennaio» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Roma ko, Gasperini esplode: bocciato il mercato estivo, rivoluzione a gennaio?; Roma, parte la rivoluzione in attacco: le mosse per gennaio e per l’estate; Presentata la Supercoppa Women dell’11 gennaio: Juventus e Roma, lo show fa tappa a Pescara. “Sarà spettacolo, in campo e fuori”; Fantacalcio, una ‘nuova’ Roma tra gennaio e giugno: la rivoluzione in atto. A Roma dai primi di gennaio arriva la Zona 30 in Centro: ridurrà incidenti, inquinamento e rumori - La misura, oltre a determinare una diminuzione degli incidenti, impatterà in modo positivo anche sull'inquinamento ... roma.corriere.it

Rivoluzione sulle punte - C'è un momento nel quale la rivoluzione si materializza, senza nemmeno accorgersene. marione.net

Zirkzee e Raspadori, poi il difensore: le mosse di mercato della Roma - La clamorosa bocciatura dell’altra sera di Ferguson («Non mi sta convincendo, tra lui e Dybala, anche nel ruolo di centravanti, tutta la vita Paulo») conferma la rivoluzione ... ilmessaggero.it

? GASPERINI HA CHIESTO E LA ROMA HA FATTO! NON CREDERAI A QUELLO CHE LA ROMA STA PREPARANDO...

La rivoluzione offensiva è pronta a partire. Con Zirkzee e Raspadori nel mirino, qualcuno deve fare spazio e la posizione di Evan Ferguson appare sempre più in bilico. La Roma ha già avviato i contatti con il Brighton per interrompere il prestito: un’operazi - facebook.com facebook

#Roma, rivoluzione in attacco: #Ferguson verso l’addio #ASRoma #EvanFerguson x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.