Roger Federer rende omaggio a Nicola Pietrangeli | la lettera privata ai figli è davvero emozionante
Roger Federer ha scritto una lettera ai figli di Nicola Pietrangeli, Marco e Filippo, in cui esprime sentimenti di rispetto e ammirazione per il grande tennista italiano. La missiva privata, ricca di parole sincere, rappresenta un gesto di grande valore umano e sportivo. Questa testimonianza rafforza il legame tra due leggende del tennis, sottolineando l’importanza dei valori di rispetto e stima reciproca nello sport.
I figli di Nicola Pietrangeli, Marco e Filippo, hanno rivelato che Roger Federer ha inviato loro una splendida lettera nella quale il campione svizzero ha usato parole meravigliose. 🔗 Leggi su Fanpage.it
