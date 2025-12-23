Rivedi i primi gol di Bartesaghi in Serie A | la doppietta in Milan-Sassuolo 2-2

Il primo gol di Davide Bartesaghi in Serie A è avvenuto durante la partita tra Milan e Sassuolo, conclusa 2-2, il 14 dicembre scorso. Nato nel 2005, il giovane difensore ha segnato una doppietta che ha attirato l’attenzione. Di seguito, è possibile rivedere le sue prime reti in massima divisione, un passo importante nella sua carriera professionale.

Davide Bartesaghi, classe 2005, è stato autore di una doppietta in Milan-Sassuolo 2-2 di Serie A dello scorso 14 dicembre a 'San Siro'. Ecco, in questo video, i primi gol in campionato e in carriera tra i grandi del prodotto del vivaio rossonero, diventato titolare come esterno sinistro di centrocampo nel 3-5-2 di mister Massimiliano Allegri.

