Ritorna la magia di Capodanno | Avremo oltre 150 hotel aperti

Quest'anno, il Capodanno torna a essere celebrato come una volta, con oltre 150 hotel aperti in tutta Italia. Claudio Montanari, presidente degli albergatori, esprime un giudizio positivo, sottolineando la ripresa delle tradizioni e delle attività ricettive. Dopo anni di restrizioni, questa riapertura rappresenta un segnale di ritorno alla normalità, offrendo a residenti e visitatori l’opportunità di vivere un inizio anno in modo più autentico e condiviso.

"Sarà un Capodanno come accadeva prima del Covid". Il presidente degli albergatori, Claudio Montanari, vede positivo. Le prenotazioni per trascorrere l’ultimo periodo dell’anno a Riccione hanno superato quelle degli anni precedenti. "Sarà una fine dell’anno diversa – dice Montanari – perché torneremo ad avere numeri che si avvicinano ai periodi natalizi che hanno anticipato la pandemia. E’ un andamento che sta caratterizzando l’intera costa". Ed eccoci ai numeri. Per Federalberghi, sommando gli hotel e le residenze turistiche alberghiere aperte si potrebbero superare le 150 strutture. "Credo che si andrà oltre questo numero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

