Rissa sventata grazie agli informatori.

Nottata ad alta tensione in centro storico. Con una lite che rischiava di degenere. In piazza IV Novembre due giovani si sono fronteggiati, uno con un coltello, l’altro con una bottiglia di vetro che ha lanciato contro il rivale. Provvidenziale, sottolinea il Comune di Perugia, l’intervento degli informatori civici che si sono immediatamente avvicinati ai due per comprendere quanto stesse accadendo e hanno contattato 112, invitando il soggetto armato a lasciare l’arma. Per evitare di essere colti sul fatto, i due si sono dati alla fuga. Il coltello, abbandonato sulle scalette della cattedrale di San Lorenzo, è stato custodito dagli informatori civici fino all’arrivo della polizia, alla quale è stato poi consegnato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

