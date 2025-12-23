Rissa con i francesi | mano pesante della Questura Daspo fino a 10 anni per gli scontri di agosto

23 dic 2025

FIRENZE – Arriva il conto salato per la guerriglia urbana della scorsa estate. Il Questore di Firenze ha usato il pugno duro. Sono 32 i Daspo emessi nei confronti di altrettanti tifosi fiorentini, identificati come protagonisti degli scontri avvenuti prima dell’amichevole contro il Montpellier. Le sanzioni sono severe. Per ventiquattro persone il divieto di accesso alle manifestazioni sportive durerà tra uno e cinque anni. Per gli altri, ritenuti profili più a rischio, la misura è draconiana: Daspo tra i 5 e i 10 anni, con l’aggiunta dell’obbligo di firma davanti alla Polizia Giudiziaria. I fatti risalgono al pomeriggio del 4 agosto 2024. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

