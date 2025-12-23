Rissa con i francesi | mano pesante della Questura Daspo fino a 10 anni per gli scontri di agosto

FIRENZE – Arriva il conto salato per la guerriglia urbana della scorsa estate. Il Questore di Firenze ha usato il pugno duro. Sono 32 i Daspo emessi nei confronti di altrettanti tifosi fiorentini, identificati come protagonisti degli scontri avvenuti prima dell’amichevole contro il Montpellier. Le sanzioni sono severe. Per ventiquattro persone il divieto di accesso alle manifestazioni sportive durerà tra uno e cinque anni. Per gli altri, ritenuti profili più a rischio, la misura è draconiana: Daspo tra i 5 e i 10 anni, con l’aggiunta dell’obbligo di firma davanti alla Polizia Giudiziaria. I fatti risalgono al pomeriggio del 4 agosto 2024. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Scontri Brescia-Cosenza, mano pesante: chiesti fino a 2 anni e 8 mesi di carcere

Leggi anche: Napoli, 10 Daspo per violenze e scavalcamenti negli stadi: provvedimenti fino a 6 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

IL PON PON SUL BERRETTO DEI MARINAI – Una curiosità marinaresca: il caratteristico pon pon rosso (in gergo "bachi") che orna i berretti dei marinai francesi è, storicamente, un ambito bottino nelle risse di taverna. Le sue origini affondano nell'epoca napol - facebook.com facebook