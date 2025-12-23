Risate al Borgo | comicità territorio e nuove sorprese nella seconda stagione 2026
Il Teatro Santa Chiara ospita la seconda stagione di “Risate al Borgo” nel 2026, una rassegna dedicata alla comicità e al teatro brillante. Dopo il successo della prima edizione, l’evento si rinnova con un programma ampliato, che combina intrattenimento e scoperta del territorio. Un’occasione per apprezzare momenti di leggerezza e divertimento in un contesto culturale di qualità.
Il Teatro Santa Chiara è pronto ad accogliere la seconda stagione 2026 di “Risate al Borgo”, la rassegna teatrale dedicata alla comicità e al teatro brillante che, dopo il successo della prima edizione, torna con un cartellone ancora più ricco e coinvolgente.La direzione artistica è affidata a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
