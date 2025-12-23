Rinascono i giardini Carlo Alberto e Sant' Andrea al Quirinale

23 dic 2025

AGI - Gli storici giardini Carlo Alberto e Sant’Andrea al Quirinale sono stati restituiti alla città dopo i lavori di riqualificazione effettuati dal Dipartimento Tutela Ambientale. All’inaugurazione erano presenti il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e la Vicepresidente del Municipio I Alessandra Sermoneta. All’interno del Giardino Carlo Alberto sono state messe a dimora 2 palme da datteri, che incorniciano la statua di Re Carlo Alberto, nel rispetto del disegno originale del 1889, a cui si aggiungono i lavori di pulizia delle aiuole da piante ed erbe infestanti e la potatura del Glicine, della Magnolia Grandiflora e del Laurus Nobilis. 🔗 Leggi su Agi.it

