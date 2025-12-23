Rimosse 100 tonnellate di rifiuti attorno al Convento dei Cappuccini tra Giugliano e Aversa

Tra Giugliano e Aversa, nei pressi del Convento dei Cappuccini, sono state rimosse circa 100 tonnellate di rifiuti. L’intervento ha migliorato la pulizia e la sicurezza dell’area, situata vicino a via Santa Caterina da Siena. Questa operazione rappresenta un passo importante per la tutela dell’ambiente e per il decoro urbano del territorio, contribuendo a preservare il patrimonio storico e naturale della zona.

Rimosse 100 tonnellate di rifiuti che circondavano il Convento dei Cappuccini, a una manciata di metri da via Santa Caterina da Siena, al confine tra Giugliano e Aversa. Uno dei luoghi più misteriosi e suggestivi dell'agro giuglianese ritrova finalmente la sua dignità grazie all'intervento della task force del commissario alla Terra dei Fuochi, il generale .

