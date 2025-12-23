rimedi letterari per attraversare il natale senza effetti indesiderati gravi

Durante il periodo natalizio, trovare momenti di tranquillità può essere una sfida. Alla Piccola Farmacia Letteraria di Firenze, i libri vengono scelti come strumenti di benessere, offrendo letture che aiutano a vivere le festività con serenità. In questo spazio, la cura passa anche attraverso la letteratura, proponendo rimedi letterari per affrontare il Natale in modo equilibrato e senza effetti indesiderati.

Firenze, 23 dicembre 2025 – Alla Piccola Farmacia Letteraria di Firenze i libri non si vendono: si prescrivono. Tra scaffali che assomigliano più a un ambulatorio dell’anima che a una libreria tradizionale, ogni titolo è un rimedio, ogni lettura una cura possibile per malinconie stagionali, cuori infranti, insonnie croniche o improvvisi attacchi di felicità. E così, mentre il Natale si avvicina e la corsa ai regali rischia di trasformarsi in stress da prestazione, Elena Molini – fondatrice di questo luogo unico nel suo genere – indossa idealmente il camice bianco e compila la sua ricetta speciale: i libri giusti da mettere sotto l’albero, scelti non per moda ma per bisogno, con dosaggi di emozioni, ironia e consolazione calibrati su chi li riceverà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

