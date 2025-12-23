Rifiutano di sottoporsi al drug test durante i controlli | due donne denunciate

Durante il fine settimana, i carabinieri di Tuscania hanno intensificato i controlli sul territorio in vista delle festività natalizie. Nel corso delle operazioni, due donne sono state denunciate per aver rifiutato di sottoporsi al drug test durante i controlli. Questo episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle procedure di sicurezza e il ruolo delle forze dell’ordine nel garantire la legalità durante periodi di maggiore afflusso di persone.

Fine settimana di lavoro intenso per i carabinieri della compagnia di Tuscania che, in vista delle festività natalizie, hanno stretto le maglie dei controlli sul territorio. L'operazione rientra in un piano preventivo più ampio, mirato a garantire maggiore sicurezza pubblica e a scoraggiare i.

