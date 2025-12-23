Ricostruzione post alluvione attivati gli sportelli online di assistenza alle comunità colpite

Sono disponibili gli sportelli online di assistenza per le comunità colpite dalle recenti alluvioni di maggio 2023 e settembre-ottobre 2024. Questi servizi offrono supporto e informazioni utili per facilitare la ricostruzione e il recupero, garantendo un accesso rapido e diretto alle risorse necessarie. Per chi ha subito danni, gli sportelli sono un punto di riferimento per ricevere assistenza e approfondimenti su procedure e materiali di supporto.

Alluvioni, in vigore ordinanza per semplificare rimborsi ai privati - Procedure più snelle per i rimborsi ai privati colpiti dalle alluvioni, contributi fino a 30mila euro con una burocrazia alleggerita ed estensione degli indennizzi anche a chi ha subito danni durante ... ansa.it

Ricostruzione post alluvione: su Sfinge le domanda di contributo per i danni subiti secondo le nuove modalità semplificate - Romagna le persone che ne hanno diritto potranno presentare domanda di contributo per i danni subiti dalle alluvioni tramite la piattaforma dedicata, a ... sassuolo2000.it

Via libera all’emendamento sulla ricostruzione post-sisma 2016: lo Stato coprirà le spese rimaste scoperte dopo la fine del Superbonus 110%, evitando il blocco dei cantieri privati. Il Commissario Castelli: “Una misura decisiva per accelerare la ricostruzione e - facebook.com facebook

Ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna: entra in vigore l’ordinanza con procedure di rimborso più snelle per i privati che hanno avuto danni entro i 30mila euro e possibilità di accedere ai contributi per i cittadini colpiti dalle alluvioni 2024 commissari. x.com

