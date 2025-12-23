Riclassificazione con i dati altimetrici | Da considerare anche i fattori storici

La Legge sulla Montagna, approvata il 12 settembre 2025, introduce importanti novità per le aree montane italiane. La riclassificazione con i dati altimetrici, integrata da fattori storici, rappresenta un elemento chiave per individuare le zone interessate. Questa normativa offre opportunità di sviluppo, ma comporta anche rischi, richiedendo un'analisi accurata delle implicazioni amministrative e territoriali.

Opportunità ma anche rischi per la vera e propria rivoluzione amministrativa innescata dalla nuova legge numero 131 del 12 settembre 2025 “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane “, ribattezzata Legge sulla Montagna. A analizzare la nuova norma è Luca Rota (nella foto), 54 anni, scrittore, poeta, fotografo, blogger esperto di montagna. "Se obiettivamente c’era il bisogno di una ridefinizione dei comuni montani italiani, per sfrondarne numerosi che di montano avevano ben poco ma godevano degli stessi benefici degli altri, è discutibile che la riclassificazione sia stata basata unicamente sui dati altimetrici e geomorfologici, senza invece considerare i fattori storici, socioeconomici e culturali di territori che spesso presentano una dimensione di natura montana pur senza raggiungere la quota che la sancisce anche altimetricamente – commenta –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

