Ricercato in Pakistan per omicidio era in un hotel a Rimini arrestato dalle Volanti

Un uomo pakistano ricercato a livello internazionale per omicidio è stato arrestato domenica a Rimini dalle forze di polizia. La sua presenza in Italia era stata monitorata, portando all’intervento delle Volanti della Questura. L’arresto si inserisce in un’operazione di contrasto alla criminalità internazionale, confermando l’impegno delle autorità italiane nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Era ricercato in tutto il mondo per omicidio il pakistano che, nella giornata di domenica scorsa, è stato arrestato dalle Volanti della Questura di Rimini. Lo straniero, già noto alle forze dell'ordine, aveva preso alloggio in un hotel di Rivazzurra e, quando era stato registrato, il suo nome ha.

