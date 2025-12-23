Ricerca neuroplasticità del cervello |   generatori di impulsi modificati dai ricordi 

Durante i processi di apprendimento e formazione della memoria, una struttura chiave dei neuroni puo’ allungarsi o accorciarsi, modificando l’intensita’ dei segnali nervosi. Per la prima volta questo fenomeno è stato osservato direttamente nel cervello vivente, grazie a uno studio condotto su topi da ricercatori del DZNE – German Center for Neurodegenerative Diseases. I risultati sono pubblicati sulla rivista scientifica Nature Neuroscience. La ricerca riguarda il cosiddetto segmento iniziale dell’assone (axon initial segment), una porzione del neurone che funziona come un vero e proprio “generatore di impulsi”, decidendo se e con quale forza viene prodotto un segnale elettrico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Ricerca, tagliare le calorie del 30 per cento può rallentare l’invecchiamento del cervello

Leggi anche: Cervello e memoria, svelato il segreto dei ricordi che restano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ricerca, Di Luca (UniMi): "In neuroscienze per comprensione più completa cervello" - "Condividiamo tutti l'importanza della ricerca in neuroscienze e della ricerca di base, la cosiddetta ricerca fondamentale, che ci consente di arrivare a una ... notizie.tiscali.it

Il periodo natalizio comporta un aumento significativo del carico mentale delle donne. Secondo una ricerca dell’American Psychological Association, le donne sopportano un carico emotivo molto più elevato durante le festività. Tra impegni familiari, pressioni l - facebook.com facebook