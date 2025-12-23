Ricerca neuroplasticità del cervello |   generatori di impulsi modificati dai ricordi 

Durante i processi di apprendimento e formazione della memoria, una struttura chiave dei neuroni puo’ allungarsi o accorciarsi, modificando l’intensita’ dei segnali nervosi. Per la prima volta questo fenomeno è stato osservato direttamente nel cervello vivente, grazie a uno studio condotto su topi da ricercatori del  DZNE – German Center for Neurodegenerative Diseases.  I risultati sono pubblicati sulla  rivista scientifica Nature Neuroscience. La ricerca riguarda il cosiddetto segmento iniziale dell’assone (axon initial segment), una porzione del neurone che funziona come un vero e proprio  “generatore di impulsi”,  decidendo se e con quale forza viene prodotto un segnale elettrico. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

