Riaprirà a gennaio la Tiburtina a Turrivalignani chiusa da mesi per una frana

Stanno per terminare i lavori di messa in sicurezza della statale 5 Tiburtina nel territorio di Turrivalignani, chiusa in un tratto dal marzo scorso per una frana. Lo ha fatto sapere il capogruppo regionale della Lega Vincenzo D'Incecco arrivato sul posto per un sopralluogo. La riapertura è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

