Riaperto l' asse centrale tra piazza Moro e via Sparano | risistemate le basole storiche

E' stato riaperto al transito dei pedoni l'asse centrale di via Sparano all'inizio di piazza Aldo Moro a Bari, dove sono in corso i lavori di pedonalizzazione e riqualificazione a cura di Rete Ferroviaria Italiana.I cantieri, finanziati con 5 milioni di euro attraverso il Pnrr erano stati avviati. 🔗 Leggi su Baritoday.it

