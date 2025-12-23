Riaperto l' asse centrale tra piazza Moro e via Sparano | risistemate le basole storiche

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato riaperto al transito dei pedoni l'asse centrale di via Sparano all'inizio di piazza Aldo Moro a Bari, dove sono in corso i lavori di pedonalizzazione e riqualificazione a cura di Rete Ferroviaria Italiana.I cantieri, finanziati con 5 milioni di euro attraverso il Pnrr erano stati avviati. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

