Riaperto l' asse centrale tra piazza Moro e via Sparano | risistemate le basole storiche
E' stato riaperto al transito dei pedoni l'asse centrale di via Sparano all'inizio di piazza Aldo Moro a Bari, dove sono in corso i lavori di pedonalizzazione e riqualificazione a cura di Rete Ferroviaria Italiana.I cantieri, finanziati con 5 milioni di euro attraverso il Pnrr erano stati avviati. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: «Liberiamo Moro dal caso Moro»: il pensiero dello statista rivive tra memoria e attualità
Leggi anche: Piazza Affari, il raduno che riporta in strada le grandi storiche
Mercato ortofrutticolo, riapertura dopo 6 anni. Dirigente ha ultimato tutte le procedure.
Riaperto l'asse centrale tra piazza Moro e via Sparano: risistemate le basole storiche - Nei prossimi giorni, invece, proseguiranno gli interventi sui giardini laterali. baritoday.it
Bari, da piazza Moro a via Sparano strada «libera» dal cantiere: riapre l'asse centrale dopo i rallentamenti - Sono in corso di completamento le finiture per restituire ai cittadini l’area attualmente recintata ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Matera : Dopo 17 anni Calata Ridola torna a vivere: completato il recupero e pronta la riapertura al pubblico Dopo oltre diciassette anni di attesa, Calata Ridola torna finalmente a essere parte integrante e viva della città. Con il completamento del rifaciment - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.