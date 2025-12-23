Restituire decoro e sicurezza Dodici opere di salvaguardia con la Fondazione Caript

La Fondazione Caript ha avviato dodici interventi di tutela e manutenzione sulla chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, intervenendo sulla facciata est e sul campanile. L’obiettivo è ripristinare decoro e sicurezza pubblica, rimuovendo le transenne e garantendo un ambiente più sicuro e rispettoso del patrimonio storico. Questi lavori rappresentano un passo importante per la salvaguardia e la valorizzazione del sito.

Via le transenne, a restituire decoro e sicurezza pubblica là dove era venuta meno, alla chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, dove s'interverrà sulla facciata est e sul campanile per porre fine ai distacchi che si sono verificati negli scorsi mesi. Da piazza Spirito Santo eccoci in un altro snodo cruciale del centro città e in particolare in quella zona che attende di ritornare a vita nuova, San Lorenzo: l'ex oratorio della Crocetta rivedrà riportate al nuovo le pitture medievali emerse durante gli interventi di recupero dell'immobile. C'è la mano (e il portafogli) di Fondazione Caript nell'ambito del Bando Restauro 2025 che a ciascuno dei due interventi destina 75mila euro, due delle voci più consistenti di finanziamento assieme al restauro della limonaia di Levante di Villa La Magia a Quarrata (ultimo grande manufatto ancora da recuperare nel complesso mediceo), cui l'ente presieduto da Luca Gori concede lo stesso volume di risorse.

