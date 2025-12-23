Restauro della Torre Civica Malatestiana solidarietà dalle imprese | arriva un' altra donazione di 5mila euro
Il progetto di restauro della Torre Civica Malatestiana di Longiano continua grazie alla solidarietà delle imprese locali. Con l’ultima donazione di 5.000 euro, si rafforza il percorso di valorizzazione del patrimonio storico, sostenuto dal Programma nazionale Art Bonus. Un impegno collettivo volto a tutela e conservazione di un patrimonio culturale importante per la comunità, che testimonia l’attenzione delle imprese al patrimonio storico del territorio.
Prosegue il percorso di valorizzazione del patrimonio storico di Longiano attraverso il Programma nazionale Art Bonus. Il progetto di restauro della Torre Civica Malatestiana, promosso dal Comune di Longiano, registra una nuova e significativa adesione: Isoltema ha scelto di sostenere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Restauro della Torre Civica di Longiano, dalla banca arriva una donazione di 5mila euro
Leggi anche: Importante donazione al Comune di Longiano per il restauro della Torre Civica
Restauro della Torre civica. Arrivano altri 5mila euro - Al Comune di Longiano è arrivata una nuova donazione per il restauro della Torre Civica e così anche la Banca di Credito Cooperativo Romagnolo sostiene il progetto art bonus con 5. ilrestodelcarlino.it
Firmate all'Aquila convenzioni per il restauro Torre Civica - Sono state sottoscritte questa mattina, nella sede della Fondazione Carispaq, le convenzioni esecutive per il restauro della Torre Civica di Palazzo Margherita e delle Fontane Monumentali dell'Aquila. ansa.it
Smontate le lancette dalla torre civica. Restauro per il meccanismo dell’orologio - Se ne occuperà la Trebino di Genova, azienda leader nella manutenzione di apparecchi monumentali. ilrestodelcarlino.it
Chioggianotizie.it. . La torre di Sant’Andrea torna a splendere dopo i lavori di restauro: grazie a diocesi, tecnici e maestranze per averla restituita alla città. Apertura al pubblico prevista per la prossima primavera! Ecco le immagini diffuse dal sindaco Mauro - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.