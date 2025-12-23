report risultato gol in premier league

Nel match di Premier League disputato il 23 dicembre 2025, il Fulham ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Nottingham Forest, grazie a un rigore realizzato da Raul Jimenez nel primo tempo. Il risultato sottolinea l'importanza di ogni dettaglio nel calcio di alto livello, con un esito deciso da un singolo episodio durante la partita.

2025-12-23 00:03:00 Ecco quanto riportato poco fa: Lunedì il rigore di Raul Jimenez nel primo tempo ha fatto la differenza quando il Fulham ha vinto 1-0 sul Nottingham Forest in Premier League. Il messicano ha realizzato il suo 11esimo rigore consecutivo nella massima serie poco prima dell’intervallo regalando alla squadra di Marco Silva tutti e tre i punti a Craven Cottage. I padroni di casa, la cui squadra è stata pesantemente influenzata dall’AFCON, sono emersi vittoriosi da una gara combattuta contro una squadra ringiovanita sotto la guida del nuovo allenatore Sean Dyche. Il risultato porta il Fulham al 13° posto in classifica, mentre il Forest resta al 17°, un posto e cinque punti sopra la zona retrocessione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

