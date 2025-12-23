Report risultato goal dell’AFCON 2025

L’AFCON 2025 ha visto l’Egitto partire con una vittoria, grazie a un gol decisivo di Mohamed Salah al 91’. La partita di apertura contro lo Zimbabwe si è conclusa con un risultato che apre positivamente il cammino della squadra nel torneo. Questo report analizza i risultati e gli obiettivi principali dell’evento, offrendo uno sguardo chiaro e dettagliato sull’andamento della competizione.

2025-12-23 00:10:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Mohamed Salah ha segnato un gol vincente al 91? mentre l'Egitto rimonta contro lo Zimbabwe e conquista tutti e tre i punti nella partita di apertura dell'AFCON 2025. Il gol di Salah è arrivato dopo il pareggio dell'attaccante del Manchester City Omar Marmoush nel secondo tempo dopo che Prince Dube aveva dato allo Zimbabwe un vantaggio scioccante prima dell'intervallo. L'Egitto, uno dei favoriti pre-torneo per arrivare fino in fondo in Marocco, non perdeva questa particolare partita da più di 30 anni e le sue due stelle della Premier League hanno assicurato che il record rimanesse intatto per unirsi al Sud Africa, che in precedenza aveva battuto l'Angola, in cima al Gruppo B.

