Report risultato e gol della vittoria iniziale dei Super Eagles

La Nigeria ha iniziato il torneo con una vittoria, battendo la Tanzania 2-1 nella gara di apertura della Coppa d’Africa del 2025. La partita si è svolta il 23 dicembre 2025 alle 21:31, con i Super Eagles che hanno conquistato i primi tre punti della competizione. Di seguito, i dettagli del risultato e dei gol che hanno determinato il risultato finale.

2025-12-23 21:31:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La Nigeria ha superato la vivace squadra della Tanzania vincendo 2-1 nella gara di apertura della Coppa d’Africa. La Nigeria ha iniziato in vantaggio e ha creato prime occasioni con Samuel Chukwueze e Akor Adams, costringendo il portiere Zuberi Foba a una serie di parate. Victor Osimhen è stato fortemente coinvolto, conquistando calci di punizione e allungando la linea di fondo tanzaniana con il suo movimento, mentre Ademola Lookman ha causato problemi tagliando all’interno dalla fascia. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

