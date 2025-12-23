Report risultato e gol della vittoria iniziale dei Super Eagles

La Nigeria ha iniziato il torneo con una vittoria, battendo la Tanzania 2-1 nella gara di apertura della Coppa d’Africa del 2025. La partita si è svolta il 23 dicembre 2025 alle 21:31, con i Super Eagles che hanno conquistato i primi tre punti della competizione. Di seguito, i dettagli del risultato e dei gol che hanno determinato il risultato finale.

2025-12-23 21:31:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La Nigeria ha superato la vivace squadra della Tanzania vincendo 2-1 nella gara di apertura della Coppa d’Africa. La Nigeria ha iniziato in vantaggio e ha creato prime occasioni con Samuel Chukwueze e Akor Adams, costringendo il portiere Zuberi Foba a una serie di parate. Victor Osimhen è stato fortemente coinvolto, conquistando calci di punizione e allungando la linea di fondo tanzaniana con il suo movimento, mentre Ademola Lookman ha causato problemi tagliando all’interno dalla fascia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Cronaca, risultato e gol mentre le speranze di Coppa del Mondo della Super Eagles vanno in frantumi Leggi anche: Report, risultato e gol mentre Talbi regala ai Black Cats una straordinaria vittoria nel finale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie A, Juventus-Roma 2-1. Stadium in festa: gol e highlights - L’ultimo impegno casalingo del 2025 regala una notte da ricordare ai tifosi della Juventus. today.it

Serie A, il Pisa batte la Cremonese 1-0: decide un gol di Touré. HIGHLIGHTS - 0 del Pisa sulla Cremonese l'11^ giornata di Serie A (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). tg24.sky.it

Vittoria nel segno di Douvikas: Como senza limiti se trova pure i gol del centravanti - L'undicesimo risultato utile in campionato e la sesta vittoria in una Serie A che in attesa delle altre sfide valide per la 13esima giornata vede il Como quarto in classifica a 24 ... tuttomercatoweb.com

Risultato Finale Prosegue con una vittoria il cammino delle ragazze della U18 del Palazzolo, che dopo quasi un anno ritornano a giocare in casa a Palazzetto Chiara Ugolini. Non c’ è tempo però di rifiatere che già martedi si ritorna in campo in quel di S - facebook.com facebook

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che stabilisce che le 2.452 tonnellate di riserve auree italiane appartengono al popolo italiano, proteggendole da future vendite. Un risultato storico per Fratelli d’Italia, che da anni porta ava x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.