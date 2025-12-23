Replica La Promessa in streaming puntata 23 dicembre 2025 | Video Mediaset

Il 23 dicembre 2025, torna in streaming su Mediaset una nuova puntata di La Promessa. In questa occasione, i protagonisti affrontano momenti di grande intensità, con Maria che, con il supporto di Manuel, riesce a organizzare la veglia per Jana. La soap continua a raccontare le vicende dei personaggi, offrendo un approfondimento sulle loro emozioni e decisioni.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 23 dicembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Maria, grazie all’aiuto di Manuel, riesce a far celebrare la veglia per Jana. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

