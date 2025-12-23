Replica La forza di una donna 2 in streaming puntata del 23 dicembre | Video Mediaset

Oggi, martedì 23 dicembre, viene trasmessa la puntata 2 di La forza di una donna su Video Mediaset. In questa puntata, Nezir abbandona Bahar, Sarp e i figli, imponendo come condizione che Sarp rinunci ai benefici economici legati al nome Alp. La soap turca continua a raccontare le vicende di personaggi coinvolti in drammi familiari e decisioni difficili.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 23 dicembre  – con la soap turca La forza di una donna  ( Kad?n ). Nella puntata odierna Nezir ha lasciato andate Bahar, Sarp e i piccoli, ma a una condizione: vuole che Sarp rinunci a tutti i benefici economici che il nome Alp gli ha concesso. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

