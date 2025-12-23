René Higuita a 59 anni ha rifatto il colpo dello scorpione | in Colombia è riapparsa la giocata magica
Nel 1995 René Higuita stupì il mondo realizzando il colpo dello scorpione durante l'amichevole Inghilterra-Colombia a Wembley. Ora il portiere colombiano lo ha rifatto, a 59 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Salerno, funzionario dell'Avvocatura dello Stato Anna Rita Valiante morta a 59 anni, era sorella del prefetto di Ancona
Leggi anche: Salerno, funzionario dell'Avvocatura dello Stato Anna Rita Valiante morta a 59 anni, era sorella del prefetto di Ancona
René Higuita a 59 anni ha rifatto il colpo dello scorpione: in Colombia il tocco magico è riapparso - Nel 1995 René Higuita stupì il mondo realizzando il colpo dello scorpione durante l'amichevole Inghilterra- fanpage.it
Chi ama il calcio e ha la mia eta' si ricordera' senz'altro dello spericolato portiere colombiano Higuita. Guardate cosa e' riuscito a fare a 59 anni e con qualche chilo in piu' in una partita di beneficenza mandando in visibilio tutto lo stadio e il telecronista. La legg - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.