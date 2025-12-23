René Higuita a 59 anni ha rifatto il colpo dello scorpione | in Colombia è riapparsa la giocata magica

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1995 René Higuita stupì il mondo realizzando il colpo dello scorpione durante l'amichevole Inghilterra-Colombia a Wembley. Ora il portiere colombiano lo ha rifatto, a 59 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Salerno, funzionario dell'Avvocatura dello Stato Anna Rita Valiante morta a 59 anni, era sorella del prefetto di Ancona

Leggi anche: Salerno, funzionario dell'Avvocatura dello Stato Anna Rita Valiante morta a 59 anni, era sorella del prefetto di Ancona

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

ren233 higuita 59 anniRené Higuita a 59 anni ha rifatto il colpo dello scorpione: in Colombia il tocco magico è riapparso - Nel 1995 René Higuita stupì il mondo realizzando il colpo dello scorpione durante l'amichevole Inghilterra- fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.