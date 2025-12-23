Regno Unito | voragine asciuga un canale diverse imbarcazioni inghiottite

Una voragine si è aperta in un canale a Whitchurch, nel Regno Unito, causando l’evaporazione del corso d’acqua e l’inghiottimento di alcune imbarcazioni. L’evento ha provocato disagi alle attività locali e richiede interventi di messa in sicurezza e valutazione dei danni. La situazione resta sotto controllo mentre le autorità investigano sulle cause di questa improvvisa apertura.

Una voragine che si è aperta in un canale a Whitchurch, nel Regno Unito, ha prosciugato il corso d'acqua inghiottendo alcune imbarcazioni. Nelle riprese da un drone e trasmesse da Sky News si vedono almeno due barche all'interno di uno squarcio di circa 50 metri per 50 e altre bloccate in acque poco profonde, con la terraferma circostante allagata.

Nel Regno Unito si è formata una voragine in mezzo a un canale - A Whitchurch, nel nord ovest dell’Inghilterra, è ceduto il fondo di un canale sopraelevato, il Llangollen, e l’acqua l’acqua si è riversata in un campo lì vicino, allagandolo. ilpost.it

Regno Unito, voragine prosciuga un canale: barche inghiottite - Imbarcazioni fluviali trascinate nel vuoto: "Rumore come di un terremoto" ... msn.com

