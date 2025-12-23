Regione via libera al Bilancio | manovra da 14,3 miliardi di euro di cui 10,5 per la sanità

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il Bilancio di previsione 2026 e quello triennale al 2027, con una manovra complessiva di circa 14,3 miliardi di euro. La spesa sanitaria, pari a 10,5 miliardi, riceve un contributo strutturale di risorse, rafforzando l’impegno per il settore. Questa approvazione rappresenta un passo importante per la programmazione regionale e lo sviluppo dei servizi pubblici nei prossimi anni.

Via libera al Bilancio di previsione 2026 e triennale al 2027 della Regione Emilia-Romagna, una manovra finanziaria regionale complessiva da 14 miliardi e 280 milioni di euro, di cui 10,5 miliardi per la sanità a cui, a partire da quest'anno, sarà garantito un contributo strutturale di risorse.

