Regione Umbria trasporti sanità e fondi Ue | il bilancio punta su welfare e investimenti

La Regione Umbria ha approvato la Legge di stabilità e il Bilancio triennale, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di welfare, migliorare i trasporti e potenziare gli investimenti sostenuti dai fondi europei. La decisione, condivisa da maggioranza e opposizione, si inserisce in un quadro di sviluppo volto a garantire servizi essenziali e opportunità di crescita per il territorio.

L'assemblea legislativa approva la Legge di stabilità regionale e il Bilancio triennale con i voti di Pd, M5S, AVS e Ud-Pp. Respinti 10 emendamenti di FdI, Lega, FI e Tp-Uc. Accolti due ordini del giorno, uno sul Trasimeno e uno sui negozi di vicinato. Il dibattito in aula ha messo in luce lo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Trasporti, sanità e fondi Ue: il bilancio dell'Umbria punta su welfare e investimenti Leggi anche: Bilancio 2026 Emilia-Romagna, investimenti record su sanità, sicurezza e trasporti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La Regione ha approvato lo schema di accordo per il servizio Carta tutto treno Umbria - La giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore ai Trasporti Francesco De Rebotti, ha approvato all'unanimità lo schema di accordo tra la Regione e Trenitalia per la gestione del servizio ... ansa.it

Barcaioli, più fondi per borse studio e trasporti studenti - La Regione Umbria ha stanzia 7,69 milioni di euro per borse di studi e trasporti destinati agli studenti relativamente all'anno 2025- ansa.it

Disagi a raffica per i pendolari, la Regione si rivolge all'autorità dei trasporti - Dopo le proteste dei pendolari orvietani, la Regione Umbria annuncia che si rivolgerà all'Autorità di regolazione dei trasporti per chiedere una verifica sul rispetto degli accordi in essere da parte ... rainews.it

Conferenza stampa di fine anno della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti alla presenza di tutti gli assessori della Giunta regionale, al Salone d’Onore di Palazzo Donini, a Perugia. La salute dei cittadini è "il primo obiettivo" per la presidente Pro - facebook.com facebook

Nuovo ospedale di Terni: "Studio di fattibilità e percorso concreto e partecipato" Nota dei gruppi di maggioranza tinyurl.com/469y29z9 #regioneumbria x.com

