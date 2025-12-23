È stata una lunga giornata di consultazioni a Palazzo Santa Lucia, dove il presidente della Regione Roberto Fico ha incontrato i partiti della maggioranza in vista della formazione della nuova Giunta regionale. L’obiettivo è chiaro: arrivare in Consiglio regionale già lunedì prossimo con la squadra di governo definita. Il Partito Democratico: Casillo vicepresidente e due . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Regione Campania, al via le consultazioni per la nuova giunta: manca l’accordo con i “deluchiani”

