Reggio-Ciano | il dossier va a Salvini

Alberto Sgarbi e Valterio Ferrari del Comitato Mobilità Sostenibile Reggio-Ciano hanno consegnato un dossier a Matteo Salvini durante un evento a Vetto. In un contesto inusuale, i rappresentanti del comitato hanno illustrato al ministro le proposte per la trasformazione della linea in tramvia, sottolineando l’importanza di infrastrutture sostenibili. L’incontro è stato reso possibile grazie all’interessamento di un consigliere locale della Lega, Antonio Castagneti.

Cosa ci fanno Alberto Sgarbi e Valterio Ferrari, del Comitato Mobilità sostenibile Reggio-Ciano, sulle rive dell'Enza, a Vetto, tra i fans della diga e gli attivisti della Lega accorsi per ascoltare Matteo Salvini? È così, in un contesto anomalo ma non troppo – si parla di infrastrutture e lì c'è il ministro competente – Ferrari e Sgarbi consegnano al vicepremier un dossier per perorare le trasformazione della linea in tramvia "A Vetto - spiega Ferrari -l'incontro è stato possibile grazie all'interessamento dell'amico Antonio Castagneti, consigliere comunale della Lega a Bibbiano e segretario della Val d'Enza: ha fatto di tutto per organizzare il breve confronto con il Ministro.

