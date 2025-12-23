Reggiana in astinenza 5 punti in sette gare Media dimezzata l’unica medicina è vincere

La Reggiana si trova in una fase difficile, con soli 5 punti in sette partite e una media punti ridotta. La squadra necessita di risultati positivi per migliorare la situazione e avvicinarsi agli obiettivi stagionali. Con due partite ancora da disputare prima della pausa di metà campionato, analizzare i numeri permette di valutare lo stato attuale e individuare le aree di miglioramento per il resto della stagione.

Il giro di boa si avvicina e con esso il momento dei bilanci. Alla Reggiana mancano ancora due partite, con Samp e Venezia, prima di chiudere il girone d'andata, ma grazie al conforto delle statistiche si possono già fare alcuni raffronti con le passate stagioni. Dal ritorno in Serie B, datato 15 aprile 2023 in quell'indimenticabile pomeriggio ad Olbia, il miglior risultato è stato ottenuto sotto la gestione di Nesta. Con l'ex Milan e Lazio nella stagione 2023-2024 i granata chiusero l'andata a 23 punti (12° posto momentaneo) finendo poi il campionato a quota 47. Un bottino che valse l'11° piazzamento, con gli stessi punti di Cosenza e Modena rispettivamente noni e decimi, e del Sudtirol che finì invece dodicesimo: posizionamenti dettati dalla classifica avulsa.

