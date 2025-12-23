Regali di bambini e nonni appesi al cancello di scuola i doni di Natale creano una galleria per la pace FOTO
Appesi al cancello della scuola d'infanzia Viani, nel quartiere dell'Isolotto, una serie di pacchettini trasparenti incartatati con nastri azzurri. Su ognuno la scritta “Per te”. Un messaggio semplice ma ricco di significato. Chiunque passi davanti all'asilo di via Torcicoda può prendere un dono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Firenze, i regali di bambini e anziani per il quartiere appesi alle porte della scuola Viani: «La bellezza delle piccole cose sconfigge i malvagi» - Dentro i pacchi lavoretti con materiale di recupero fatti dai bambini, con le maestre e gli anziani del Centro Le Rondini e della casa famiglia Modigliani ... corrierefiorentino.corriere.it
