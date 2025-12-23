Referendum si voterà in due giorni Ma è stallo sulla scelta della data

Il referendum sulla riforma della giustizia si svolgerà in due giorni, domenica e lunedì, anche se ancora non è stata definita ufficialmente la data. La decisione di svolgere le operazioni di voto in più giorni mira a garantire una partecipazione più ampia e un processo più ordinato. Restano da chiarire i dettagli relativi alla scelta delle date, mentre le procedure di voto sono state confermate.

Quello che è certo è che per il referendum sulla riforma della giustizia si voterà in due giorni: domenica e lunedì. Di quale domenica e lunedì si tratti ancora non si sa e anzi proprio la data della consultazione è oggetto del contendere tra la maggioranza, accusata di voler accelerare i tempi per sfruttare il vento a favore del sì – almeno a considerare gli ultimi sondaggi – e l' opposizione che dichiara di non volere "strappi" e compressioni dei tempi. Ieri, intanto, la prima decisione: il Consiglio dei ministri ha stabilito che per confermare o bocciare la riforma della giustizia targata Nordio che prevede, tra le altre cose, la separazione delle carriere tra giudici e pm, si voterà domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

