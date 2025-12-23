Referendum, polemica inutile di fronte al calendario.

Il referendum sulla separazione delle carriere si inserisce nel quadro della riforma dell’articolo 111 della Costituzione del 1999. Nonostante le polemiche politiche, quella modifica fu approvata con un consenso trasversale. Oggi, il dibattito si scontra con il calendario, evidenziando come le questioni costituzionali spesso si sviluppino in un contesto più ampio rispetto alle tensioni politiche del momento.

La riforma sulla separazione delle carriere è figlia di quella dell’ articolo 111 della Costituzione che nel 1999, pur all’epoca di una forte polemica tra maggioranza di centrosinistra e opposizione di centrodestra, era stata votata in modo consensuale. In astratto, quindi, sarebbe stato ragionevole attendersi una approvazione anche stavolta a due terzi senza ricorso al referendum, che su queste materie risulta non semplicissimo da far capire agli elettori nelle sue conseguenze vere, non immaginarie. Ossia su ciò su cui davvero si dovrebbe votare, senza trasformarlo in uno scontro tra forze politiche, che nega valore del referendum e per il quale sono previste le elezioni politiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

