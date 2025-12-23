Red Bull Racing ha annunciato la nomina del nuovo direttore, sostituendo Helmut Marko. L’ormai ex consulente austriaco, che ha collaborato con successo per oltre vent’anni, ha deciso di lasciare il suo ruolo, segnando una nuova fase per la squadra di Formula 1. La scelta mira a consolidare il futuro del team e a mantenere la competitività nel campionato mondiale.

Red Bull Racing ha ufficialmente chiuso il rapporto con Helmut Marko. Lo storico super consulente austriaco, oggi 82enne, ha rassegnato le dimissioni dopo 20 anni in azienda, in cui ha contribuito ai successi in Formula 1 e al debutto di campioni come Max Verstappen e Sebastian Vettel. Al suo posto, nel ruolo di direttore statutario del team, arriva Alistair David Rew, attuale Chief Financial Officer di Red Bull. Poco prima dell’addio di Marko, la scuderia aveva optato per Stefan Salzer, che però ha lasciato l’incarico proprio nei giorni delle dimissioni dell’ormai ex consulente e responsabile del Red Bull Junior Team. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Red Bull Racing, scelto il nuovo direttore al posto di Helmut Marko

Leggi anche: Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni

Leggi anche: Red Bull, fine di un’era: perché Helmut Marko lascia la scuderia dopo 20 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Max Verstappen cambia numero: da 33 (a 1) a 3!; Mekies confessa: Power unit Red Bull? Scelta quasi folle, ma...; Perché Max Verstappen ha scelto di correre con il 3 in F1 abbandonando lo storico numero 33; Red Bull, l’all-in sul 2025 come ammissione preventiva: il 2026 fa paura.

F1, ora è ufficiale: Red Bull fa fuori Sergio Perez dopo un 2024 flop. Già scelto il sostituto - La separazione più scontata del Circus di Formula 1 ora è diventata ufficiale: la Red Bull scarica Sergio Perez. ilfattoquotidiano.it

Ufficiale, Red Bull sceglie Lawson: è lui il sostituto di Perez nel 2025 - Dopo 11 GP e i risultati in F2, raccoglierà l'eredità del collega messicano Un nuovo compagno per Max Verstappen. gazzetta.it

Red Bull ufficializza i piloti per il 2026: sarà Hadjar il nuovo compagno di Verstappen - A sei giorni dalla conclusione definitiva della stagione 2025 di Formula 1, la Red Bull Racing ha annunciato che Isack Hadjar si unirà a Max Verstappen per formare la formazione piloti del Team per il ... msn.com

«La Ferrari è stata un’esperienza bellissima. C’era anche un rapporto stretto con Fred, quindi sarebbe anche stato bello restare. Ma mi è stato offerto un ruolo da team principal alla Racing Bulls: un treno che non potevo perdere. Poi la vita mi ha portato qui in - facebook.com facebook