Record di pensioni Ma importi medi ancora inferiori alla media regionale

Tra il 2021 e il 2024, le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti nella provincia di Rimini hanno registrato una certa variabilità annuale. Nonostante il record di pensioni liquidate, gli importi medi rimangono ancora inferiori alla media regionale, riflettendo un andamento caratterizzato da fluttuazioni nel tempo. Un quadro che evidenzia le dinamiche locali nel settore previdenziale e le differenze rispetto al contesto più ampio della regione.

Nel quadriennio 2021-2024 l'andamento delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti liquidate in provincia di Rimini ha mostrato un percorso oscillatorio, con variazioni annuali non lineari. Il 2024 risulta l'anno con il maggior numero di trattamenti liquidati, confermando un picco già osservato anche nel resto del Paese. I dati utilizzati provengono dalle elaborazioni territoriali dell' Inps e dalle tabelle ufficiali che riportano gli importi medi delle pensioni liquidate e di quelle già vigenti nelle diverse gestioni. In provincia, nel 2024 erano attive circa 97 mila pensioni e gli importi medi mensili risultano più bassi rispetto alla media dell' Emilia-Romagna sia per gli uomini sia per le donne, un divario che si conferma in quasi tutte le categorie lavorative.

