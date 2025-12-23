Raw 22.122025 Happy Holidays

Benvenuti a questa nuova puntata di Monday Night Raw, trasmessa dalla Van Andel Arena di Grand Rapids, Michigan. In questa occasione, analizzeremo i momenti principali e le novità della serata, offrendo un resoconto dettagliato e obiettivo dell’evento. Restate con noi per scoprire gli approfondimenti e le reazioni più significative di questa edizione di Raw.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Van Andel Arena di Grand Rapids, Michigan. Lo show inizia con un segmento nel backstage dove Paul Heyman e Austin Theory parlano prima dell’inizio dello show. Theory dice che voleva che tutti lasciassero parlare le sue azioni prima di rivelare il suo volto, poi dice che è arrivato il suo momento. Dice che vuole cogliere l’occasione per aiutarli, e Heyman dice a Theory che lo trova interessante. Rhea Ripley vs. Asuka (3 5) L’opener della puntata, Rhea Ripley ha affrontato Asuka. Un match di buon livello tra le due superstar e soprattutto lottato alla pari. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

